Manchester United veut prêter une révélation de la défunte saison

Ce joueur a été l'une des révélations de la saison dernière mais il n'a pas encore joué la moindre minute cette saison.

Revenu dans l'effectif de Manchester United au terme d'un prêt de deux saisons à Sheffield United, Dean Henderson reste dans l'ombre de David De Gea.

L'entraîneur des Red Devils, Ole-Gunnar Solskjaer, continue de lui préférer le gardien de but espagnol, à tel point que le portier anglais n'a disputé que trois matches toutes compétitions confondues depuis le lancement de l'exercice 2020-2021. Jamais apparu en Premier League et utilisé à une reprise en Ligue des Champions, le dernier rempart de 23 ans pourrait prendre la décision de changer d'air au mois de janvier afin d'obtenir un temps de jeu plus conséquent, à ce à quelques mois de l'Euro 2020 reporté du 11 juin au 11 juillet 2021 en vue d'une présence dans le groupe des Three Lions.

Outre l'intérêt du Celtic Glasgow, trois formations anglaises envisageraient l'arrivée du natif de Whitehaven. Selon les informations du journal The Sun, Leeds United, Brighton and Hove Albion et Bournemouth (Championship) penseraient à l'accueillir en prêt lors du mercato hivernal. Pour rappel, Dean Henderson est encore lié jusqu'en juin 2025 avec l'écurie mancunienne.