Shamar Nicholson rassure: "Je me sens bien"

Resté coincé en Arabie Saoudite suite à un test positif au Covid-19, l'attaquant de Charleroi rassure sur son état de santé.

Le Sporting de Charleroi a annoncé, quelques heures avant la rencontre contre la Gantoise de dimanche soir, que Shamar Nicholson ne serait pas disponible. Le Jamaïcian a été testé positif en même temps que plusieurs de ses coéquipiers.

Dimanche, sur Instagram, il a tenu à rassurer sur son état de santé. "Je n'ai aucun symptome et je me sens bien, ce qui est le plus important", commence-t-il. Mais il promet aussi de vite revenir aux côtés de ses coéquipiers pour reprendre le cours de sa saison: "Je n'ai aucun doute: je reviendrai plus fort."