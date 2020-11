Philippe Clement le reconnait: "Il y avait une grosse différence de niveau entre les deux équipes"

Il n'y a pas eu le moindre miracle à Dortmund ce mardi. Bruges a pris l'eau au Borussia

Une défaite 3-0 lors du match aller, une autre sur le même score ce mardi soir: Bruges n'a à nouveau pas eu droit au chapitre contre le deuxième du championnat d'Allemagne. "Lors du tirage au sort, j'avais dit que Dortmund était l'équipe la plus forte du groupe", déclare Clement en conférence de presse. "C'était très difficile pour nous lors de cette rencontre".

Si lors du match aller, les Brugeois ont eu quelques occasions, cela a été différent ce mardi soir: "On a pourtant la première opportunité, mais il y a hors-jeu. On encaisse un but qui est évitable, puis on a une autre belle occasion avec Vormer mais c'est à côté. Le coup franc avant la mi-temps nous fait mal. En seconde période, c'est devenu plus dur car ils ont géré le match".

Clement est tout de même satisfait de ce qu'il a vu: "A certains moments, la mentalité était excellente. On aurait pu jouer un peu plus compact. Nous l'avions fait à l'époque à Milan et nous avions gagné. Ce soir le résultat n'a pas été positif."