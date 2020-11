Fred Rutten explique la mauvaise passe de Verschaeren: "C'est une erreur de Kompany"

La mauvaise forme de Yari Verschaeren ne passe évidemment pas inaperçue. Fred Rutten, qui a connu le Diable Rouge à Anderlecht, estime qu'il n'est pas aidé par Vincent Kompany.

Fred Rutten aura connu Yari Verschaeren sous ses ordres durant douze rencontres au Sporting d'Anderlecht. Le Hollandais s'est exprimé à propos de son ancienne pépite dans Het Nieuwsblad et il voit du positif pour le futur du jeune Diable Rouge.

L'ancien entraîneur d'Anderlecht parle d'abord des qualités de son ancien poulain: "Yari est un des plus grands talents que j'ai pu entraîner. Il sait très bien jouer au football, c'est pour cela que je dis et que je pense que son niveau va revenir".

Pour Rutten, Vincent Kompany est en partie responsable de la mauvaise passe de Verschaeren: "Le mettre à droite? Mauvaise idée. Dans cette position on ne voit pas les qualités de Yari. Il doit jouer entre les lignes. Lorsqu'il est à gauche, il peut le faire, rentrer dans l'axe et être plus libre".

"Dans cette position, il peut dicter le jeu comme il le veut, il a la vision pour le faire. Ses chiffres sont décevants? C'est complètement logique. Les jeunes ne sont pas toujours constants. Ce n'est pas simple pour eux, encore moins dans un environnement instable comme Anderlecht".