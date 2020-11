Julian Nagelsmann peste après la défaite contre le PSG : "On était la meilleure équipe"

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s'est imposé face au RB Leipzig (1-0). Une victoire qui permet au champion de France de conserver toutes ses chances pour la qualification en huitième de finale de Ligue des champions.

Toutefois, l'unique but de la rencontre a été marqué par Neymar sur penalty suite à une légère faute de Sabitzer sur Angel Di Maria dans la surface. Julian Nagelsmann, le coach du RB Leipzig estime que le PSG a été favorisé par l'arbitrage mardi soir. "Je ne comprends pas pourquoi l’arbitre accorde un pénalty sur cette faute. Il n’y a pas de contact. C’est une erreur. Je suis très calme après les matchs. Mais je ne comprends pas non plus comment ce pénalty peut être accordé par la VAR. On aurait peut-être aussi pu obtenir un pénalty. Si la VAR ne sert à rien, autant l’arrêter. Ce sera plus compliqué pour nous pour la suite, en espérant que le PSG perde une rencontre", a ainsi lâché le technicien allemand sur Sky Sports Deutschland.

Certains observateurs n'hésitaient pas à dire que le succès parisien était un véritanle hold-up. Julian Nagelsmann semble être du même avis. "On était la meilleure équipe. On a eu plus d’occasions que le PSG. On a maîtrisé ce match. On a tiré 7 fois hors de la surface, 15 fois au total. On devait rentrer avec un point, au moins, qui aurait été mérité. C’est le sport, le PSG a gagné. On souffre de cette situation. Le PSG a vraiment reculé après le but. On a eu les occasions pour marquer. Mais c’était légitime pour eux de jouer la contre-attaque. On a effectué un gros pressing pour pousser le PSG dans sa surface. Ce n’est pas que de la faute de Thomas Tuchel si le PSG a joué aussi bas", a conclu le coach du club allemand.