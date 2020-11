L'émotion de Zidane: "C'était celui qu'on voulait tous imiter"

Zinedine Zidane, l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, a rendu un vibrant hommage à une légende.

Le Real Madrid a dominé l'Inter Milan à San Siro (2-0) pour le compte de la quatrième journée du groupe B de la Ligue des champions. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur français de la Maison Blanche Zinédine Zidane a rendu hommage à la légende argentine du football Diego Maradona, décédé ce mercredi à l'âge de 60 ans.

"C'est une perte énorme pour le monde en général, et pour le monde du football. Avant tout, je me souviens de Maradona à la Coupe du Monde 1986, quand j'avais seulement 14 ans. Comme vous l'avez dit, c'était un joueur unique. Mon idole était Francescoli mais Maradona était un joueur que tout le monde voulait imiter. C'était très difficile à faire, et même encore aujourd'hui, car ce qu'il faisait était spectaculaire et extraordinaire. Au final, je me sens au moins chanceux d'avoir pu le rencontre et lui parler en personne de la Coupe du Monde. Chaque enfant veut toujours dire ce qu'il pense et j'ai eu l'opportunité de lui dire que c'était un joueur incroyable. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. C'est une triste nouvelle. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. Qu'il repose en paix" a-t-il déclaré.