CAF : Al Ahly et Michel Iannacone sont champions d'Afrique !

Le club égyptien d'Al Ahly s'est défait de son rival, le Zamalek SC, pour remporter la Ligue des Champions d'Afrique ce soir. Il s'agit de la neuvième de son histoire.

C'est gagné ! Le club égyptien d'Al-Ahly a remporté l'édition 2010-2020 de la Ligue des Champions africaine ce vendredi soir en finale face au Zamalek Sporting Club. Ceux que l'on surnomme également les Diables Rouges se sont imposés face à leurs adversaires sur le score de deux buts à un.

Cette finale était également un derby puisque les deux clubs sont basés au sein de la capitale égyptienne : Le Caire. Grâce à un but d'Amr Al-Sulaya (5ème) pour l'ouverture du score puis une réalisation de Mohamed Magdy (86ème), le club fondé en 1907 a arraché la victoire en fin de rencontre. Score final : 2-1.

عاد للقارة بطلها الأوحد 🦅



الأهلي بطل افريقيا للمرة الـ ٩ في تاريخه 🏆



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/bCT0s6zkxI — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 27, 2020

Pour rappel, cette formation est celle de Michel Iannacone. Le Belge de 60 ans y occupe le rôle d'entraîneur des gardiens depuis maintenant plus d'un an. Une fonction qu'il a déjà remplie pour le RAEC (2003-2009) et le Sporting Charleroi (2009-2019).

C'est la neuvième fois de son histoire qu'Al Ahly remporte la compétition, sa dernière victoire remontant à 2013.