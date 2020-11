Des ultras de Boca Jr auraient passé à tabac les personnes photographiées devant le cercueil de Maradona

Les images glauques ont également fait le tour du monde mais ont suscité colère et indignation.

La légende s'est est allée. La nouvelle a fait le tour de la planète, et le monde a pu voir combien les peuples de Naples mais surtout d'Argentine sont touchés par la disparition du 'Pibe de Oro'.

Mais d'autres images, bien plus douteuses, sont également apparues. Elles montrent des personnes qui posent à côté du cercueil... ouvert de Diego Maradona. Des images qui ont scandalisé le pays et la famille du défunt. Alors que les trois personnes, employées par une société externe, ont entre-temps été licenciées et risquent des poursuites judiciaires (en cas de plainte de la famille), les photos ne passent vraiment pas auprès d'un pays en deuil.

D'après Marca, les ultras de Boca Juniors auraient entrepris de traquer les trois personnes. Celles-ci auraient été retrouvées, et passées à tabac. Deux d'entres-elles auraient été tuées alors que la troisième serait dans un état critique.

L'information reste à vérifier, toutefois, Maradona était considéré comme un Dieu vivant par les supporters de Boca Juniors, club où la passion (parfois extrême) des fans n'a pas de limites.