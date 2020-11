Le prochain Diable Rouge ? "J'atteins le niveau qui justifie une sélection"

Cela a pris du temps, mais Théo Bongonda commence à répondre aux attentes de Genk après que le club ait dépensé 7 millions d'euros pour lui. Avec 8 buts en 9 rencontres, il est en excellente forme.

"Je ne cherche pas d'excuses, mais cette blessure au dos lors de la préparation a mis un frein à mon adaptation à Genk", a expliqué Théo Bongonda dans Het Laatste Nieuws. Ces dernières semaines, il a vraiment explosé. Ses statistiques (sept buts en quatre rencontres) parlent d'elles-mêmes.

Bongonda a joué de 2014 à 2016 avec les Espoirs belges mais n'a pas encore pu honorer une sélection avec les Diables malgré son très bon début de saison.

L'attaquant remet en question la politique de la sélection. "Quand j'avais 19 ans et que j'étais au Celta, personne ne m'appelait. Quand je vois les joueurs qui sont appelés maintenant ... Je ne me considère pas comme le meilleur joueur du monde et je ne dis pas que je serai le titulaire de l'équipe nationale, mais j'ai atteint le niveau qui justifierait une sélection au sein du noyau des Diables".