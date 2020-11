📷 Face à l'AS Rome, Naples jouera avec un maillot spécial en hommage à Maradona

Sur le coup de 20h45 samedi soir, Naples jouera à domicile face à l'AS Roma avec un maillot spécial pour rendre un nouvel hommage à Diego Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans.

Le maillot rappellera celui de l'Argentine, pays d'origine de la légende du football. Naples a précisé que le lancement de cet équipement était déjà prévu avant son décès.

"Nous espérions que Diego puisse le voir et pourquoi pas le mettre sur ses épaules pour vibrer avec nous", écrit le club sur son site internet.

SSC Napoli & Kappa Statement on the next 4th Kombat Kit



👉 https://t.co/T70VAdukNB#SSCNapoli & #KappaSport pic.twitter.com/ZLxeUXHQQr