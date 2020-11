Ligue 1: Jason Denayer et Lyon sans pitié pour Faes et Foket

Une victoire et (enfin) un but pour Moussa Dembélé: bon dimanche pour les Gones.

Un duel de Ligue 1 à l'accent belge qui a tourné court! L'Olympique Lyonnais n'a fait qu'une bouchée du Stade de Reims, dimanche après-midi. Une rencontre qui avait débuté avec trois joueurs belges sur le terrain: Jason Denayer, côté lyonnais et Thomas Foket et Wout Faes côté rémois.

Karl-Koto Etambi avait ouvert le score en première période, l'exclusion de Moreto Kassama, à la demi-heure, a définitivement mis fin aux chances du Stade de Reims. En seconde période, Bruno Guimaraes et Moussa Dembélé ont donné de l'air à l'OL.

Un soulagement pour Dembélé qui n'avait pas encore marqué cette saison et qui était pourtant le joueur à avoir le plus souvent tenté sa chance cette saison en Ligue 1. Ce but pourrait faire office de déclic. Il permet en tout cas à l'Olympique Lyonnais de revenir à deux points du PSG et de prendre provisoirement la deuxième place du classement. En attendant le résultat du LOSC, qui se déplace à Saint-Etienne dimanche soir.