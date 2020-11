Loïs Openda et Vitesse collent au train de l'Ajax

L'excellent début de saison de Vitesse se confirme en EreDivisie.

Loïs Openda était à nouveau titulaire pour la rencontre de ce dimanche entre Vitesse Arnhem et le Fortuna Sittard. Et le Diablotin et ses coéquipiers poursuivent leur marche en avant aux Pays-Bas.

Le compteur du jeune attaquant prêté par Bruges reste bloqué à cinq buts et un assist puisque ce sont Oussama Darfalou et Armando Broja qui ont inscrit les deux buts qui ont permis à Vitesse de disposer du Fortuna (2-0). Mais l'essentiel n'est pas dans les stats individuelles pour Loïs Openda: son équipe continue d'impressionner et conforte sa deuxième place en EreDivisie, à deux petits points de l'Ajax.