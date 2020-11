"En ce moment, Genk est plus un candidat au titre que Bruges"

Après un début de saison en dents de scie, les Limbourgeois ont trouvé leur rythme en Pro League. Au point de devenir un candidat au titre? C'est l'avis de Patrick Goots.

"En ce moment, le Recing Genk est plus un candidat au titre que Bruges", affirme d'ailleurs l'ancien Goleador de l'Antwerp dans un entretien accordé au Laatste Nieuws. D'abord parce que le Club n'est pas à son niveau de l'an dernier. "Ce n'est plus la machine bien huilée dans l'an dernier", note-t-il.

Un match clé contre l'Antwerp

Mais aussi parce que Genk a tous les atouts pour briller. "Ils ne jouent pas l'Europe et ils peuvent donc se concentrer à 100% sur le championnat", insiste Patrick Goots. Mais l'ancien Anversois est aussi convaincu par l'effectif du Racing. "Ils ont une solide paire centrale colombienne, leur milieu de terrain est de haut niveau et le trio devant, avec Bongonda, Ito et Onuachu est excellent."

Le Racing aura d'ailleurs un sérieux test à franchir la semaine prochaine. "Le match contre l'Antwerp sera très intéressant. Un match clé et test, pour deux équipes qui sont dans une bonne passe et qui ont des ambitions."