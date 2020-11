L'ancien capitaine de l'Atlético Madrid raccroche les crampons

Le joueur a écrit de belles pages de l'histoire du club.

Capitaine durant six saisons, Gabriel Fernandez plus connu sous le nom de "Gabi", a annoncé sa retraite professionnelle à l'âge de 37 ans.

L'Espagnol a porté les couleurs des Colchoneros plus de 400 fois. Il a notamment remporté l'Europa League en 2012 et 2018 et un titre en Liga lors de la saison 2013-14.

Il avait relevé un dernier défi en 2018 du côté d'Al Sadd au Qatar, formation entrainée par un certain Xavi. Le joueur a décidé de raccrocher les crampons avec une annonce sobre (à l'image de la personne) via les réseaux sociaux : "Quand j'ai commencé à jouer au football, je n'imaginais pas que je réaliserais mes rêves comme je l'ai fait. Aujourd'hui, il est temps de mettre un point final à ma carrière en tant que joueur professionnel."