Sami Lahssaini se met au service du coach: "Je joue moins offensif, mais je tente de guider l'équipe"

Sami Lahssaini est l'un des hommes du match du côté de Seraing ce dimanche. Le milieu de terrain a surtout brillé dans un rôle... différent par rapport à ce qu'on connait de lui.

Sami Lahssaini était au four et au moulin contre l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain a l'habitude de montrer toute l'étendue de son talent dans le jeu offensif, mais ce dimanche il a montré un tout autre visage.

"Je prends plus un rôle défensif qu'avant. Je tente de montrer que j'ai envie, j'essaie de gagner des duels et quand on gagne des duels, on prend de la confiance. Il y a beaucoup eu de duels auourd'hui, surtout sur les seconds ballons. Je pense qu'on a gagné la bataille du milieu".

"Je me sens bien dans ce rôle. J'ai pris de l'expérience, je ne sais pas si je suis le patron mais j'essaie d'encourager l'équipe, de les guider un peu. Je joue plus défensif car dans notre système de jeu il y a deux 6, pas de 8. J'essaie de faire ce que le coach me demande."

Tout cela est bon pour le futur et Sami sait ce qu'il faut faire et ce dès le prochain match: "Il faut maintenant essayer d'enchaîner les victoires. L'important, c'était déjà d'en retrouver une, le coach nous avait dit que notre mauvaise passe était normale, que ce sont des choses qui arrivent. Nous allons aller pour les trois points à Bruges".