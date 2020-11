Toujours actif au haut niveau, cet ancien buteur du Bayern signe un nouveau contrat à 39 ans

L'ancien joueur du Bayern et de Manchester City est infatigable.

Qui se souvient de Roque Santa Cruz ?

L'attaquant paraguayen débarquait tout jeune au Bayern Munich en 1999, avec une étiquette de grand espoir du football.

En 8 saisons au total, il ne posera jamais sa griffe en Bavière. Débute alors une épopée qui le mène à Blackburn, Manchester City, le Betis, Malaga, Cruz Azul (Mexique) puis retour à son club formation d'Olimpia en 2016.

Il évolue toujours dans le club situé à Asunción, la capitale du Paraguay. Et à 39 ans, Santa Cruz réalise d'ailleurs encore de bonnes performances et compte notamment 17 buts en 23 apparitions cette année. Ainsi, son club a annoncé sa prolongation jusqu'en 2021. Il devrait donc continuer à jouer au plus haut niveau jusqu'à 40 ans au moins !