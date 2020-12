Ivan Leko: "Le Beerschot et Genk ont un gros avantage sur nous"

Après un décevant deux sur neuf, l'Antwerp a, enfin, renoué avec la victoire en championnat contre OHL. Bon pour la confiance avant de croiser Ludogorets, mais aussi bon pour la place des Anversois au classement.

Car grâce à ces trois points, le matricule 1 en profite pour repasser devant le Standard et Charleroi et s'installer dans le top 4. En attendant, du moins, le match d'alignement des Zèbres, qui reçoivent Waasland-Beveren mercredi.

Au-delà de la prestation d'ensemble, Ivan Leko était donc surtout satisfait de l'opération comptable. "On a bien joué, mais ce qui était plus important, c'était de gagner. Car si je regarde les grands d'Europe, et je ne nous comprends pas dans cette catégorie, c'est quand même difficile pour tout le monde."

"Pas une situation normale"

"Le Real Madrid le Borussia Dortmund, l'Atalanta, Liverpool et la Lazio ont tous perdu des points ce week-end. Et le Club de Bruges aussi", analyse le coach de l'Antwerp. Et c'est entre autre dû à un calendrier européen condensé.

Les leaders de Pro League n'ont pazs ce problème: un avantage, selon Ivan Leko. "Le Beerschot et Genk ont des semaines entières pour préparer leur match. Ce n'est pas une situation normale, parce qu'on joue toutes les semaines en Coupe d'Europe et pas toutes les deux semaines, donc ça fait vraiment plaisir d'avoir gagné contre OHL", conclut-il.