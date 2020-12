🎥 L'exclusion qui a compliqué un peu plus la tâche des Zèbres

Menés et en infériorités numériques, les Zèbres n'ont jamais su revenir dans le match.

Nouvelle soirée cauchemardesque pour le Sporting de Charleroi. Pas du tout dans le rythme en première période, les hommes de Karim Belhocine ont encaissé deux coups durs avant la pause, contre Waasland-Beveren: le but d'ouverture d'Aboubakary Koita juste à la demi-heure et l'exclusion de Marco Ilaimaharitra, juste avant le repos.

Lothard D'Hondt avait pourtant estimé qu'une carte jaune suffisait dans un premier temps. Mais après avoir été interpellé par le VAR et après avoir revu les images, il a changé la couleur de son carton pour exclure le médian malgache du Sporting. Décision logique car, même s'il n'y a probablement pas d'intention de Marco Ilaimaharitra, le geste est dangereux.

C'est pourtant à dix et dos au mur que le Sporting de Charleroi s'est enfin créé des occasions contre la désormais ex-lanterne rouge. "En deuxième mi-temps et même à dix, on était présent, on a gagné des duels, on a essayé de pousser, on s'est même créé deux belles situations", estime Karim Belhocine. Pas suffisant toutefois pour revenir dans la rencontre et Waasland-Beveren a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu.