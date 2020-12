Le Beerschot, un leader "au rabais" ? Les chiffres font relativiser !

Le niveau très homogène en haut de classement en amène certains à se demander si le Beerschot, s'il est un magnifique leader, n'est pas en quelque sorte un leader "par défaut", dont le total de points ne suffirait pas à être premier d'habitude. Vrai ou faux ?

Avec 28 points sur 42 possibles, le Beerschot est paradoxalement le leader le plus spectaculaire de l'histoire récente du football belge (en termes de buts marqués) mais aussi l'un de ceux comptant le moins de points après 14 journées de championnat. Il n'en fallait pas plus pour que certains pointent du doigt une baisse de niveau en Pro League : les Rats seraient un leader certes sympathique, mais en quelque sorte "par défaut". Quelques points s'imposent pour analyser ce constat.

Hors-G5, seul Zulte Waregem a fait aussi bien

Retrouver un club ne faisant pas partie du G5 en tête à ce stade de la compétition n'est pas une première, mais n'est arrivé qu'une seule fois depuis la mise en place des Playoffs 1 (la période que nous prendrons en compte pour cet article, par souci de concision) : nous étions en 2016-2017 et Zulte Waregem était leader après 14 journées (30 points).

Autant dire que voir un "petit poucet" tenir aussi longtemps est rar(issime). Les Flandriens tiendront bon pendant 18 journées, et termineront finalement ... 6es au terme des PO1, après avoir terminé la phase classique à la troisième place. Avoir remporté la Croky Cup avant les Playoffs n'a naturellement pas aidé les hommes de Francky Dury à rester motivés ...

28 points n'est pas le total le plus bas après 14 journées

Depuis l'instauration des Playoffs, un total inférieur à 30 points à ce stade de la compétition n'est arrivé qu'à trois reprises : cette saison (Beerschot, 28pts), en 2012-2013 (27pts) et en 2014-2015 (28pts), chaque fois avec le RSC Anderlecht aux avant-postes. Le "record" du total le plus bas à ce stade appartient donc aux Mauves en 2012-2013, ainsi qu'un autre triste record : celui du total de buts le plus bas après 14 journées (23 buts seulement en 2014-2015, soit quinze de moins que le Beerschot cette saison !).

On le voit, si être premier à l'approche de la moitié de la phase classique avec si peu de points est donc plutôt rare, c'est loin d'être une première et n'est pas particulièrement faible quand on considère qu'en moyenne, il en faut 31 pour mener la danse à ce stade (il ne manque "que" 3 points au Beerschot pour être un leader "normal", donc).

Le Beerschot n'est pas l'équipe la plus prolifique après 14 journées !

Cela va en surprendre certains, mais l'équipe d'Hernan Losada, avec ses 38 buts en 14 journées, n'est pas le leader le plus prolifique depuis l'instauration des PO1 à ce stade de la compétition. Le Beerschot doit en effet s'incliner devant le Racing Genk de 2018-2019 : la machine à marquer de Philippe Clément avait alors inscrit 39 buts, soit un de plus.

Le club anversois arrive deuxième de ce classement des buts marqués, devant ... le même Genk, en 2010-2011 : l'année du titre des Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, les Limbourgeois avaient inscrit 37 buts. On s'amuse donc toujours beaucoup à la Luminus Arena puisqu'avec ses 31 buts cette saison, Genk est la seconde attaque du championnat.

Sans surprise, cependant, avec 33 buts encaissés, ce Beerschot est le leader le plus perméable de l'histoire, d'assez loin. Pour la comparaison, la saison passée, le FC Bruges avait encaissé ... 4 buts à ce stade de la compétition. Une différence hallucinante !

Les trois derniers leaders régnaient sur le championnat

Ce qui donne l'impression que le Beerschot est un leader "par défaut", c'est également le fait que le public belge a l'habitude, depuis plusieurs années, d'un leadership incontestable et affirmé. En 2017-2018 (Bruges), 2018-2019 (Genk) et 2019-2020 (Bruges), chaque fois, après 14 journées, le leader comptait 34 points : c'est le plus haut total depuis l'instauration des Playoffs (et chaque fois, ce leader finira sacré). Seul le Standard de 2013-2014 avec ses 33 points s'approchait d'une telle domination (et ne sera ... pas champion).

Ce total s'accompagnait en 2017-2018 d'une avance de 6 points, en 2019-2020 de 7 points, deux records. Cette saison, le Beerschot est ... à égalité de points avec le Racing Genk ; il s'agit donc bel et bien de l'un des leaders les moins dominants de l'histoire du foot belge dit "moderne" à ce stade de la compétition. Mais là encore, ce n'est pas une première : en 2012-2013, Anderlecht (28 pts, leader) était à égalité de points avec Zulte Waregem (deuxième). Deux saisons comparables, donc.

En conclusion :

Indéniablement, ce Beerschot leader est une anomalie, ne serait-ce que par son statut de promu et le nombre de buts encaissés, absolument énorme. Si les grands clubs habituellement aux avant-postes avaient réussi un meilleur début de saison, les Rats ne seraient peut-être pas premiers, et nous aurions un leader "dans la moyenne" de points (une trentaine).

Mais voir un leader à 28 points n'est pas une première, et Zulte Waregem a déjà occupé la première place (en 2016-2017) et la seconde ex-aequo à 28 points (en 2012-2013), montrant qu'un travail de qualité permet aux clubs plus modestes de rivaliser avec le top. Parler de championnat nécessairement "plus faible" cette saison est donc une façon de voir le verre à moitié vide plutôt que le voir à moitié plein : contrairement aux trois saisons précédentes, la tête du classement est disputée et bien malin qui pourra prédire la seconde moitié de championnat !