Le Standard se déplacera sans deux joueurs mis au repos

Le Standard n'a plus qu'une infime chance de se qualifier pour le prochain tour de l'Europa League.

Ce jeudi, le Standard se déplacera à Glasgow pour le compte de la cinquième journée de l'Europa League. Ce déplacement se fera certainement sans Gojko Cimirot selon SudPresse.

Le Bosnien, qui a disputé deux rencontres avec son pays durant la trêve internationale, souffre d'une fatigue musculaire et le Standard ne voudrait pas prendre le moindre risque pour un match qui compte pratiquement pour du beurre.

De plus Mehdi Carcela, en manque de rythme, ne sera pas non plus du voyage chez les Glasgow Rangers.

Ce dimanche, le Standard recevra le KV Malines en championnat, une bonne occasion pour les rouches de retrouver la victoire après le nul à Anderlecht.