Lukaku, sauveur de l'Inter, se la joue collectif

Romelu Lukaku s'ets à nouveau montré décisif avec l'Inter ce mardi soir.

Si l'Inter est toujours en lice pour une qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions, c'est grâce à Romelu Lukaku. Auteur d'un doublé sur la pelouse de Mönchengladbach, le Diable Rouge a rendu hommage à ses coéquipiers après la victoire des siens (2-3).

"Moi une star? Je suis seulement un des 25 joueurs. Il y a des joueurs avec plus d'expérience que moi, à l'Inter c'est ma deuxième année et je veux seulement aider l'équipe. Je suis content de jouer avec ces gars parce qu'ils m'ont fait tellement grandir. C'est la meilleure année et demi de ma carrière mais c'est grâce à mes coéquipiers", a déclaré le Diable à l'issue de la rencontre.