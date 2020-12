Philippe Montanier croit en l'exploit : "Le Standard de Liège sait se sublimer dans les grands moments"

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontera les Rangers à Ibrox Park lors de la cinquième journée d'Europa League. Les Rouches sont dans l'obligation de l'emporter en Écosse s'ils ne veulent pas être déjà éliminés.

Les Glasgow Rangers n'arrêtent pas de suprendre et d'impressionner. Les troupes de Steven Gerrard sont toujours invaincues cette saison après 23 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Autant dire que la tâche s'annonce compliquée côté liégeois, mais rien n'est impossible, surtout dans le monde du football.

"L'exploit est possible et nous allons tout faire pour y parvenir", confie Philippe Montanier en conférence de presse. "Les Rangers réalisent un parcours sans faute et ce sera un challenge excitant pour nous d'essayer de faire tomber cette top équipe chez elle. J'ai confiance en mon équipe, elle arrive à se sublimer dans les moments importants. Nous sommes pour l'instant dans une bonne dynamique et tout est possible durant 90 minutes. Il faudra jouer à notre meilleur niveau", a souligné l'entraîneur principal des Rouches.

Le technicien français a ensuite évoqué les clés du match. "Il faudra faire un gros match dans tous les secteurs de jeu et surtout marquer. Un match complet tactiquement et physiquement. Nous allons également presser mais pas pendant nonante minutes, nous allons alterner. Nous sommes prêts à tout pour ce match", a ajouté le technicien français.

Gojko Cimirot, Mehdi Carcela et Jackson Muleka sont restés à Liège. "Cimi a un eptut souci musculaire, il n'a pas arrêté de jouer et de voyager aussi avec sa sélection. Je ne voulais pas prendre de risque alors il n'est pas venu avec nous. Mehdi n'est pas encore à 100% et récupère toujours après avoir été positif au coronavirus. Et Jackson est encore un peu juste", a conclu Montanier.