Prolongation à venir pour Kevin De Bruyne à Manchester City

Bientôt une bonne nouvelle pour Kevin De Bruyne. Selon les informations de Frabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports, les discussions entre l'international belge et Manchester City autour de son nouveau contrat iraient dans le bon sens. Le prolongation du Diable Rouge avec les Citizens pourrait intervenir d'ici peu.

Talks progressing between Kevin de Bruyne and Manchester City board to extend his contract. ‘Here we go’ territory expected soon.#MCFC close to complete the signing of Darío Sarmiento [17 years old] from Estudiantes. The ‘real’ fee will be €9m + add ons [potentially €19m]. 🔵