"Je t'aime": le message poignant de Pelé à Diego Maradona

Souvent comparé à Diego Maradona, Pelé a tenu à adresser un hommage émouvant à Diego Maradona, dans une lettre qu'il écrit au Pibe de Oro et qu'il a partagée sur les réseaux sociaux.

Une semaine après le décès de Diego Armando Maradona, Pelé, autre géant de l'histoire du ballon rond, triple champion du monde avec le Brésil et souvent comparé à son successeur argentin, a souhaité adresser quelques mots à El Pibe de Oro.

"Aujourd'hui, cela fait sept jours que tu es parti. Beaucoup de gens aimaient nous comparer. Tu étais un génie qui a enchanté le monde. Un magicien balle aux pieds. Une vraie légende. Mais, au-delà de ça, pour moi, tu resteras toujours un grand ami, avec un cœur encore plus grand.

Aujourd'hui, je sais que le monde serait bien meilleur si on pouvait se comparer un peu moins et commencer à s'admirer un peu plus. Car je veux dire que tu es incomparable. Et, à travers ton unique et incomparable chemin, tu nous as fait comprendre qu'on devait aimer et dire plus souvent 'je t'aime'. Ton départ trop rapide ne m'a pas laissé le temps alors te le dire, alors laisse-moi te l'écrire: 'Je t'aime Diego'.

Mon ami, merci beaucoup pour ce magnifique voyage. Un jour, au ciel, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Un jour, au ciel, nous jouerons ensemble dans la même équipe. Et ce sera la première fois que je lèverai le poing vers le ciel non pas pour célébrer un but, mais parce que je pourrai te donner l'accolade."