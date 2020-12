Jean-Paul Lacomble, président du RFC Liège : "Tout mettre en oeuvre pour être en mesure de jouer contre Anderlecht"

Président d'un club dans un championnat à l'arrêt, Jean-Paul Lacomble a fait part de son point de vue sur plusieurs sujets autour du RFCL.

Coupe de Belgique

Les Sang et Marine ont tiré le Sporting d'Anderlecht, une belle affiche malheureusement entachée par la crise sanitaire : "Nous souhaitons reprendre dès que possible, de manière responsable et dès que la situation sanitaire le permettra. Cela vaut pour le championnat et pour le match de coupe que nous voulons jouer", confiait Jean-Paul Lacomble lors d'une interview diffusée sur le site du club

La rencontre de coupe contre Anderlecht, une rencontre de gala pour le club, qui ne pourra cependant pas compter sur un stade plein pour la belle occasion : "Quand on a l'honneur d'être qualifié pour les 1/16e de finale de la Crocky Cup et d'avoir hérité du club le plus titré de Belgique, on part du principe qu'on souhaite ardemment le jouer et tout mettre en oeuvre pour être en mesure de le jouer", précisait le président des Sang et Marine qui espère la rencontre même sans public ou dans un stade partiellement rempli.

L'avenir en pointillés

L'avenir de la saison (à l'arrêt) des ligues inférieures reste au centre des discussions : "Plusieurs clubs souhaitent reprendre, comme nous, d'autres veulent attendre ou souhaitent une saison blanche. Nous souhaitons reprendre le plus rapidement possible. Le covid-19 a remis beaucoup de choses en question, comme les licences au niveau des modifications de conditions, pour ce qui est des infrastructures, ou encore les budgets. Nous essayons d'y participer de manière constructive", poursuivait Jean-Paul Lacomble.

"Comme annoncé en début de saison, notre objectif est d'obtenir la licence de D1B, mais là aussi une réflexion est en cours sur la composition de la D1B, où le format actuel ne semble pas idéal", ponctuait le président Liégeois faisant référence notamment à l'introduction de Bruges NXT cette saison.