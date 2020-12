Le but qui a ouvert la voie et relancé l'Union

Après une prestation décevante contre son dauphin, l'Union Saint-Gilloise a parfaitement redressé le tir, samedi soir, contre le Lierse.

L'Union Saint-Gilloise était passée à côté de son match, dimanche dernier à Seraing. Les Bruxellois ont repris leur marche en avant, samedi soir, en écrasant le Lierse Kempenzonen. Avec un joli but de Brighton Labeau pour ouvrir le score.

Dante Vanzeir et Deniz Undav ont assuré la construction, l'attaquant français a assuré une conclusion pleine de sang-froid. Troisième but de la saison pour Brighton Labeau, mais Dante Vanzeir en a aussi profité pour soigner ses statistiques: en inscrivant son 13e but de la saison, l'attaquant de l'Union s'est rapproché à trois unités du meilleur buteur, Georges Mikautadze (16).

Auteur d'un doublé après sa passe décisive sur le but d'ouverture, Deniz Undav en est, pour sa part, à quatre buts et deux assists, depuis le début de la saison en championnat.