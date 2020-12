L'heure de la réaction pour les Zèbres? "Pas anodin si on a gagné nos six premiers matchs"

Après un début de saison euphorique, le Sporting de Charleroi est dans le dur. Mais les Zèbres ont bien l'intention de mettre un terme à leur mauvaise série le plus vite possible. "J'y crois", assène Modou Diagne.

D’un impressionnant 18 sur 18 à un maigre 5 sur 24: le Sporting de Charleroi accuse sévèrement le coup depuis son élimination aux portes des poules de l’Europa League. Mais les Zèbres n’ont certainement pas renoncé.

"'On va le faire"

À l’image de Moudou Diagne, de retour dans le onze de base mercredi dernier et déterminé. "Ce n’est pas anodin si on a enchaîné six victoires lors de nos six premiers matchs de championnat. On ne nous en a pas fait cadeau, on est allé les chercher", argumente-t-il.

Et même si ce début de saison paraît bien loin désormais, Modou Diagne est optimiste. "Aujourd’hui, c’est plus compliqué et on connaît une phase difficile, mais on va cravacher, on va trouver ce qui ne va pas et inverser la tendance. Moi j’y crois, on va le faire." Dès lundi contre Courtrai ?