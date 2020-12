Une série record pour Genk: "Et maintenant la huitième!"

Septième victoire consécutive pour le Racing Genk qui fait mieux que le Sporting de Charleroi (6) en début de saison et qui réussit aussi la meilleure série de son histoire en championnat. Mais Theo Bongonda and co ne sont pas encore rassasiés.

Le choc contre l'Antwerp avait pourtant mal commencé pour les Limbourgeois, menés après seulement trois minutes de jeu. Mais ils n'ont pas paniqué. "On a connu dix premières minutes un peu compliquées cest vrai, mais, après ça, on a plus ou moins contrôlé le jeu", estime Theo Bongonda au micro d'Eleven.

"On a su marquer les occasions qu'il fallait, on a bien défendu, on a joué au foot: j'ai pris beaucoup de plaisir sur le terrain", ajoute encore l'ailier limbourgeois, auteur de son dixième but de la saison en seconde période.

Objectif huit à la suite à Anderlecht!

Après un début de saison tumultueux, Genk a donc retrouvé de sa superbe. Et John van den Brom et ses hommes établissent un nouveau record avec sept victoires consécutives. Du jamais vu en Division 1 pour le club quadruple champion de Belgique. "Maintenant, il faut aller chercher la huitième", sourit Theo Bongonda.

"J'espère qu'on peut continuer comme ça, mais il faut y aller match par match et on va d'abord penser à celui de vendredi", tempère pour sa part Cyriel Dessers. Le Sporting d'Anderlecht est en tout cas prévenu: ce Racing Genk arrivera lancé, vendredi prochain, au Lotto Park.