Moise Kean évoque ses débuts réussis et son avenir

L'Italien est arrivé au Paris Saint-Germain sous forme de prêt en provenance d'Everton dans les dernières heures du mercato estival.

Moise Kean réalise pour l'instant un joli début de saison. Toutes compétitions confondues, l'Italien a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en 12 apparitions. C'est bien mieux que la saison dernière où il n'avait été titulaire qu'à six reprises avec les Toffees en Premier League. "Je suis très heureux de jouer pour le PSG, c’est une belle chose, j’espère pouvoir continuer à donner 100% pour mes coéquipiers, les supporters et le club. J’ai l’opportunité d’apprendre tous les jours aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, ce sont deux grands joueurs, je suis content d’être avec eux. L’adaptation s’est bien passée, j’espère que ça va continuer comme ça, pour continuer à apporter encore de bons résultats à l’équipe. (...) La Ligue 1, c’est un très bon championnat, où je peux apprendre beaucoup avec des jeunes de très bon niveau", a expliqué l'ancien joueur de la Juventus en conférence de presse.

L'international azzurro (8 sélections, 2 réalisations) a aussi évoqué son avenir. "Comme je l’ai dit, je suis très concentré sur Paris. Je ne pense qu’à ça. C’est une très bonne chose pour moi d’être dans un des plus grands clubs du monde, mais je suis concentré sur les bons résultats. Le futur, on ne sait jamais, on verra", a conclu Kean.