Rudi Garcia veut aller au Parc des Princes pour la gagne

Ce sera le choc de la prochaine journée de Ligue 1.

Sur une série de 6 victoires en 7 matchs, l'Olympique Lyonnais passera un véritable test dimanche prochain sur la pelouse du Paris Saint-Germain pour le choc de la 14e journée de Ligue 1. 3es du championnat avec seulement deux points de retard sur le leader parisien, les Gones se déplaceront avec ambition, a annoncé leur entraîneur Rudi Garcia après la victoire face à Metz (3-1).

"On sait qu'on va au Parc, mais avec la victoire de ce soir, je pense qu'on peut y aller avec un peu plus d'ambitions. Bien évidemment, on sait que le PSG est au-dessus de tout le monde, en tout cas quand ils jouent à 100%, a fait remarquer le technicien au micro de Téléfoot. Ils sont plutôt bien revenus, ils ont un grand match contre les Turcs avec une qualification à obtenir en Ligue des Champions. Je ne sais pas si on les joue au bon moment ou pas, mais en tout cas, on a des choses à faire valoir et on le fera, on ne viendra pas en victime expiatoire même si on sait qu'effectivement le PSG est plus fort que nous s'il est à 100% et qu'il joue à 100%."