🎥 L'énorme raté de Timo Werner fait le buzz sur les réseaux sociaux

Alors que Chelsea était mené au score par Leeds, Timo Werner avait l'occasion de remettre les deux équipes à égalité. C'était sans compter sur un grand moment de solitude devant les cages adverses.

Au moment où il reçoit la balle dans ses pieds, face au but vide, l'attaquant allemand s'est complètement loupé. S'y prenant à deux reprises, il a envoyé la balle sur la transversale.

Heureusement pour lui, les Blues ont fini par l'emporter en plantant trois buts par la suite.

This miss from Timo Werner denied #CFC an early equaliser, looks like someone will be burning if the scoreboard remains unchanged. #CHELEE

