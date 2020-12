Ligue des champions : La Juventus et CR7 se baladent au Barça, Manchester United éliminé

Ce mardi soir, le choc de la sixième et dernière journée des phases de poules de la Ligue des Champions opposait le Barça à la Juventus.

FC Barcelone-Juventus 0-3

Et les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont tourné à l'avantage du Portugais puisque les Bianconeri se sont imposés au Camp Nou. Fauché dans la surface par Araujo, Cristiano Ronaldo obtenait et transformait un pénalty (13e), 0-1. Les Turinois doubleront la mise via Weston McKennie, à la réception d'un centre parfait de Cuadrado, qui effectuera une magnifique volée acrobatique (21e), 0-2. Après la pause, CR7 aggravera la mise (52e), 0-3. Avec ce joli succès, la Juventus revient à hauteur du Barça (15 points) et prend même la tête du groupe G devant les Catalans.

Stade Rennais-FC Séville 1-3

Rutter (86e pn) ; Kounde (32e) et En-Nesyri (45e+3 et 81e)

Chelsea-Krasnodar 1-1

Jorginho (28e pn) ; Cabella (24e)

Dynamo Kiev-Ferencvaros 1-0

Popov (60e)

RB Leipzig-Manchester United 3-2

Man U est éliminé de la compétition après sa défaite en Allemagne, puisque le PSG, qui n'a pas terminé son match, devrait finir devant quoi qu'il arrive.

Angelino (2e), Haidara (13e) et Kluivert (69e) ; Fernandes (80e pn) et Pogba (82e)

Paris Saint-Germain-Istanbul Basaksehir 0-0

Le match de Ligue des Champions entre le PSG et Istanbul Basaksehir n'est pas certain de reprendre, alors que l'UEFA avait fixé 22h pour un nouveau coup d'envoi. Le 4e arbitre, accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre d'Achille Webo, un membre du staff technique du club turc, a été remplacé par Maurizio Mariani, arbitre qui s'occupait initialement du VAR. Seulement, le club turc ne veut pas voir le Roumain Sebastian Colţescu tenir encore un quelconque rôle dans cette rencontre. "On ne reprendra pas le match si le 4e arbitre accusé de racisme reste", a confié le président d'Istanbul BB dans des propos relayé par l'AFP.