Romelu Lukaku allumé par un ancien international italien : "Il a deux morues à la place des pieds"

Le Diable Rouge semble mettre beaucoup de monde d'accord avec ses prestations à l'Inter mais certaines personnes ne sont pas du même avis.

Dans une récente interview accordée à France Football, Romelu Lukaku estimait faire partie du top 5 des meilleurs buteurs. Une déclaration qui a fait réagir.

Si dans son émission sur Twitch, Christian Vieri semblait d'accord avec le Diable Rouge, Antonio Cassano était d'un tout autre avis.

"Lukaku parmi les cinq meilleurs au monde ? Firmino est plus fort que lui et n'a que 26 ans. Lukaku a deux morues à la place des pieds. C'est un joueur physique. Il n'a jamais été champion. Sans son corps, il ne sait plus jouer", a déclaré l'ancien international italien.

"A l'heure actuelle, je place Benzema, Lewandowski, Firmino, Haaland, Aguero et Kane devant Lukaku. Ils sont bien plus forts que lui."