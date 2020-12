Amertume pour Arnaud Bodart: "Cinq penaltys en six matchs, ça fait beaucoup..."

Le Standard a terminé son Europa League sur une très bonne note, jeudi soir, même si le penalty accordé à Benfica a un peu gâché le plaisir des Liégeois. Et il y a beaucoup de déception dans les propos des Rouches.

Car, même si Benfica a pris la rencontre en main et s'est créé beaucoup d'opportunités, le Standard a bien manœuvré et mené à deux reprises. Le penalty, transformé par Pizzi à 20 minutes du terme, laisse beaucoup de regrets aux hommes de Philippe Montanier. "On peut être déçus", estime Arnaud Bodart au micro de la RTBF.

"Si on a beaucoup subi, on a su aller marquer et on menait avant que ce penalty arrive. Il n'y a absolument rien à siffler. C'est vraiment une déception", peste le jeune portier du Standard, à nouveau très bon jeudi soir.

D'autant plus frustrant que, déjà à l'aller, ce sont des penaltys qui avaient fait basculer la rencontre dans le camp portugais. "À l'aller on avait été très solides défensivement, mais on avait subi deux penaltys, ce qui est quand même rare. Sur la campagne, on en concède cinq, ça fait beaucoup. C'est vraiment dommage, parce qu'on voulait terminer par une victoire", conclut Arnaud Bodart. Le Standard n'aura pas terminé sa campagne par une victoire, mais les Rouches peuvent être satisfaits de leur prestation.