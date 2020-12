Une grosse affiche pour l'Antwerp en Europa League? Ivan Leko et son capitaine pas forcément du même avis

Après avoir abandonné la première place à Tottenham, les Anversois peuvent s'attendre à du lourd en seizièmes de finale de l'Europa League.

La Roma, Leicester City, le Napoli, Arsenal, Manchester United, l'Ajax... il y a pas mal de grands noms parmi les adversaires potentiels de l'Antwerp pour les seizièmes de finale de l'Europa League, dont le tirage au sort est prévu ce lundi.

Qu'en pensent les Anversois? "J'espère une grosse affiche et j'espère surtout qu'on pourra la jouer avec du public dans les tribunes", explique Faris Haroun à Sporza. "Le plus important était de se qualifier, maintenant nous voulons continuer à représenter le football belge", ajoute le capitaine du Great Old.

"Oustiders"

Ivan Leko, pour sa part, espère éviter un trop gros morceau. "J'espère que nous tirerons une équipe contre qui nous aurons une chance. Nous serons, quoi qu'il arrive, l'outsider. Mais nous avons montré à quel point nous pouvons être un adversaire coriace", insiste le coach de l'Antwerp.

Parmi les 16 têtes de série, deux ne pourront pas affronter l'Antwerp: le Club de Bruges et Tottenham que le Great Old a déjà rencontré en phase de poules. Il reste donc 14 adversaires potentiels pour les Anversois.

Les voici: Manchester United (Ang), Shakhtar Donetsk (Ukr), Ajax Amsterdam (P-B), AS Rome (Ita), Arsenal (Ang), Leverkusen (All), Rangers (Eco), PSV (P-B), Naples (Ita), Leicester (Ang), AC Milan (Ita), Villarreal (Esp), Dinamo Zagreb (Cro), Hoffenheim (All).