Liga : le Real remporte le derby de Madrid, Karim Benzema s'offre un record

C'était l'affiche la plus attendue de cette treizième journée de Liga. Ce samedi soir, c'est toute une ville qui s'est divisée, entre le Real et l'Atlético, les deux principaux clubs de Madrid, capitale de l'Espagne. Et ce sont les supporters des Merengues qui vont pouvoir se coucher avec le sourir.

Face à son voisin, le Real Madrid a rempli sa mission. Grâce à une ouverture du score signé Casemiro (15ème), puis à un but contre son camp du portier des Colchoneros, Jan Oblak (62ème), les hommes de Zinédine Zidane ont fait la différence. Score final : 0-2.

Karim Benzema bat le record de Roberto Carlos

Parmi les événements marquants de la rencontre, la performance de Karim Benzema est à souligner. L'attaquant français est devenu le joueur non-espagnol à avoir disputé le plus de matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du Real Madrid (528). Par ailleurs, cette défaite marque la fin d'une incroyable série de 26 matchs sans revers en championnat pour les hommes de Diego Simeone.

