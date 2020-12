Van den Brom pas satisfait de l'arbitrage : "Nous aurions pu obtenir deux penaltys"

Genk a été piégé par la tactique anderlechtoise. John van den Brom a admis en toute équité qu'Anderlecht était bien meilleur, mais il a également fait des remarques sur l'arbitrage.

John Van den Brom a été clair sur le match de Genk. "Nous n'avons jamais pu sortir sous la pression d'Anderlecht. Ils nous ont tenus très haut et agressivement, presque tout le match. Ces dernières semaines, nous avons gâté les fans, mais aujourd'hui, Anderlecht s'est très bien débrouillé. Le gardien de but, Wellenreuther, n'a pas eu à prendre un seul ballon. Ils étaient tout simplement meilleurs".

Mais malgré tout, l'entraîneur néerlandais avait quelque chose à dire... "On ne peut pas éviter ces débats à propos de l'arbitrage. Et il y a eu plusieurs moments dans la rencontre. Penalty ou pas, d'accord... Mais il y a eu aussi les deux moments où nous aurions pu obtenir un penalty. Onuachu est tenu et une faute de main n'est pas donnée".

"Nous étions prêts pour un match de haut niveau, mais l'arbitrage doit l'être aussi. Malgré tout, un match nul n'aurait pas été mérité", explique le coach genkois.