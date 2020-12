Ballon d'Or Dream Team: voici la meilleure équipe de tous les temps

À défaut de Ballon d'Or en 2020, France Football a organisé un référendum pour désigner la meilleure équipe de tous les temps.

Comme pour le scrutin du Ballon d'Or, le magazine français a mis à contribution 140 journalistes du monde entier pour élire cette équipe légendaire et on y trouve, forcément, que des légendes qui ont marqué l'histoire du football.

Lev Yashine dans les buts

Seul gardien au palmarès du Ballon d'Or, Lev Yashine est aussi le gardien de cette Ballon d'Or Dream Team. Légendaire gardien de l'URSS et du Dinamo Moscou, le Soviétique a notamment été champion d'Europe, champion olympique et avait emmené son pays en demi-finale de Coupe du monde en 1966. Il devance dans ce sondage Gianluigi Buffon qui prend donc place dans l'équipe bis.

Le trio défensif

Sans surprise, c'est Franz Beckenbauer, double Ballon d'Or et champion du monde 1976, qui prend place au cœur de la défense. Il est accompagné par un autre champion du monde, Cafu, sacré lors des Mondiaux 1994 et 2002, et Paolo Maldini qui n'a pour sa part pas connu les joies du titre suprême avec sa sélection, mais qui a disputé une finale mondiale et remporté cinq Ligues des Champions avec l'AC Milan.

Pelé et Maradona réunis dans l'entrejeu

Considérés par beaucoup comme les deux plus grands joueurs de tous les temps, Pelé et Diego Maradona sont évidemment également présents dans ce onze. Il côtoient Lothar Matthäus et Xavi dans l'entrejeu.

Messi entouré par deux Ronaldo

Des places aussi dans ce onze pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui se sont partagés 11 des 12 derniers Ballons d'Or. Et c'est l'inévitable Ronaldo, champion du monde 94 et 2002 et vice-champion du monde en 1998 qui occupe la place en pointe.

Une équipe B... et une équipe C

Difficile de résumer l'histoire du football à onze joueurs? France Football a également décidé de publier une équipe B et une équipe C issue de ce sondage. L'équipe B se compose de Gianluigi Buffon dans les buts, le trio Roberto Carlos, Franco Baresi, Carlos Alberto en défense, Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, Frank Rijkaard et Alfredo Di Stefano dans l'entrejeu et avec un trio offensif composé de Johan Cruyff, de Ronaldinho et de Garrincha: elle a presque autant d'allures que 'l'équipe A'.

Dans l'équipe C, on retrouve: Manuel Neuer - Paul Breitner, Sergio Ramos, Philipp Lahm - Andrès Iniesta, Didi, Johan Neeskens, Michel Platini - Thierry Henry, Marco Van Basten et Georges Best.

La Ballon d'Or Dream Team et les équipes B et C

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL — France Football (@francefootball) December 14, 2020