Dybala évoque son départ de la Juventus

Depuis quelques semaines, Paolo Dybala est annoncé dans plusieurs clubs européens. L'Argentin est monté au créneau.

L'attaquant argentin a pesté contre les rumeurs sur sa situation, dans le cadre d'une interview donnée à la chaîne Sky Italia, en réponse aux difficultés rencontrées pour la prolongation de son contrat, qui court jusqu'en juin 2022.

"On a beaucoup parlé du contrat, malheureusement il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies et il y a des gens qui parlent de choses qui ne sont pas comme ça. Mon agent est à Turin depuis longtemps et n'a pas été appelé, alors je suis désolé pour l'argent et les chiffres inventés. Ce sont des choses dont je n'ai jamais parlé, que je ne fais jamais. Ce serait bien si la vérité était dite, parler de chiffres dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement oppose les gens à moi." Auteur cette saison d'un seul but en douze matches toutes compétitions confondues, l'avant-centre de 27 ans entend rester fidèle à la Vieille Dame. "J'ai beaucoup d'amour pour la Juventus. Je l'ai toujours dit. Je ne parle jamais, mais j'ai une excellente relation avec les fans et on dit que ces choses les retournent contre moi. Je suis très fidèle à ce club et les gens le savent.