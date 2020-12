Le père de Neymar n'en peut plus : "Jusqu'à quand ?"

Neymar est matraqué en Ligue 1, c'est un fait. Le Brésilien prend coup sur coup et ce dimanche, il en a pris un sévère, qui devrait le tenir éloigné des terrains un certain temps.

Le père de Neymar en a assez et s'est exprimé sur la toile, au lendemain de l'agression subie par son fils des oeuvres de Thiago Mendes au bout des arrêts de jeu de PSG-OL. "Jusqu'à quand ? On en a tellement parlé, on a tellement souligné ces excès de violence. Pourquoi ne pas les arrêter dès le début, dès la première faute ? A-t-on besoin du VAR pour voir que c'est une faute violente ? (...) On ne prend pas les mesures nécessaires pendant le match, alors que Neymar a subi sa douzaine de fautes habituelles, toujours violentes", se lamente Neymar Senior.

"Ca encourage les joueurs (...) Continuons comme ça et le football sera perdant. Jusqu'à quand la victime sera-t-elle fautive ? Elle dépend de celui qui peut la protéger. Que peut-on faire ?", conclut le père du joueur.