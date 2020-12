Le Dynamo Kiev, un tirage à la fois piégeux et terne pour Bruges

Ce sera donc le Dynamo Kiev en février pour le FC Bruges. Probablement l'un des tirages les plus frustrants.

Les joueurs et supporters ont plusieurs critères au moment d'un tirage européen : une affiche de gala, un adversaire inédit et excitant, un adversaire prenable ou un déplacement attractif sont les éléments les plus souvents pris en compte. Si le Covid-19 rend le dernier point obsolète, on peut dire sans exagérer que le Dynamo Kiev ne remplit aucun des points.

Un championnat en perte de vitesse

Le football ukrainien a connu un léger regain d'intérêt avec la qualification de son équipe nationale pour l'Euro 2020, porté par une génération talentueuse. Mais le championnat d'Ukraine, qui avait connu sa deuxième jeunesse avec une victoire du Shakthar Donetsk en Europa League (2009), a depuis progressivement baissé de niveau, au point de se retrouver plusieurs places derrière la Belgique au classement UEFA (12e, la Belgique restant - pour le moment - 9e). Ce duel entre le Dynamo et le Club sera d'ailleurs déterminant à court terme pour le coefficient, nos deux pays étant à la lutte pour les tickets directs en Ligue des Champions.

Un adversaire connu

Au temps donc pour l'adversaire de gala, même si l'Europa League recèle moins d'affiches de ce genre que la C1. Au temps également pour l'excitation de l'inconnu : le Dynamo Kiev est abonné aux clubs belges, avec une double confrontation perdue face aux Blauw & Zwart l'année passée, et une autre gagnée face à un Gand moribond en septembre. La campagne complètement manquée de La Gantoise par la suite a d'ailleurs rappelé que ce préliminaire était difficile à prendre en compte pour déterminer le "vrai" niveau ukrainien.

Un match piégeux

Enfin, et malgré le duel remporté en 2019 par Bruges, impossible de parler d'adversaire "prenable" en parlant du Dynamo Kiev : un déplacement en Ukraine (qui plus est en plein mois de février, l'un des plus froids) n'est jamais chose aisée, et le club de la capitale occupe la tête du championnat devant un Shakthar Donetsk qui a montré de superbes choses cette saison dans le groupe "de la mort", terminant devant l'Inter Milan et faisant jeu égal avec le Real Madrid.

Le Dynamo, de son côté, a dû se contenter de la troisième place également dans un groupe comportant deux autres géants : le FC Barcelone et la Juventus. Pas de vraie prestation référence pour les Ukrainiens, mais une expérience et l'habitude des matchs de (très) haut niveau.

Plus le temps passe, et plus les chances de voir le public faire son retour pour les rencontres européennes grandissent ; passer ces 16es de finale permetteraient peut-être à Bruges d'offrir à son public le match de gala espéré ... ou de continuer à rêver. Mais le Dynamo Kiev ne sera pas un mince obstacle pour autant...