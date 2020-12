Les retrouvailles d'Adnan Januzaj avec Man U: "Heureux de rentrer à la maison, mais mon coeur bat pour la Real"

Adnan Januzaj est sans doute le Diable Rouge qui a hérité du tirage le plus corsé en Europa League, mais il est ravi de retrouver le club et le stade qui l'ont vu grandir.

C'est en effet Manchester United qui se dressera sur la route de la Real Sociedad en seizièmes de finale de l'Europa League. Plus de trois ans après avoir quitté les Red Devils, Adnan Januzaj va donc retrouver le club qui avait accueilli ses premiers pas dans le football professionnel.

Un tirage forcément particulier pour le Diable Rouge. "C'est là que j'ai commencé ma carrière, donc je suis heureux d'être de retour à la maison. Mais mon cœur, désormais, bat pour la Real Sociedad. Je suis très heureux ici, je joue avec amour pour la Real et je veux gagner contre Manchester United", insiste-t-il.

On sait qu'on peut le faire.

Adnan Januzaj promet d'ailleurs une rencontre difficile à ses anciens partenaires. "C'est toujours difficile de jouer contre nous. Nous avons une équipe qui aime jouer au football, qui aime avoir le ballon, on a joué des gros matchs, contre le Napoli, le Barça, le Real, on sait qu'on peut battre n'importe qui et on l'a déjà prouvé. Avec le niveau qui est le nôtre en ce moment, on sait qu'on peut le faire", conclut l'ailier belge.

Mais avant de penser à Manchester United et à l'Europa League, la Real Sociedad va se concentrer sur sa mission en Liga, un championnat donc elle occupe la tête après 13 journées, avec le même nombre de points que l'Atletico (qui a deux matchs en retard).