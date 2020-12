Ligue 1 : Les trois nommés pour le titre de joueur du mois de novembre sont connus : un ancien joueur du Cercle en fait partie

L'UNFP vient d'annoncer les trois nommés pour le titre de joueur du mois de novembre en Ligue 1.

Parmi les trois nommés, on retrouve l'ancien joueur du Cercle de Bruges Irvin Cardona. L'attaquant actuel du Stade Brestois a planté 4 buts et distillé 1 passe décisive en 4 apparitions le mois dernier.

À ses côtés, on trouve Andy Delort. Le buteur de Montpellier a lui aussi été décisif à 5 reprises le mois dernier (3 réalisations et 2 passes décisives en 4 matchs). Enfin, l'Allemand de l'AS Monaco Kevin Volland, auteur de 3 buts et 1 passe décisive en novembre, complète ce trio. Les votes sont ouverts jusqu'au 20 décembre sur le site de l'UNFP.