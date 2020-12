"Un suspense inutile en fin de match", mais une victoire satisfaisante pour Vincent Kompany

Le Sporting d'Anderlecht avait la rencontre en main jusqu'à cette exclusion de Lucas Lissens. Mais, globalement, Vincent Kompany est satisfait de la prestation délivrée par ses hommes.

Pendant près de 70 minutes, Anderlecht a rendu une copie sans faute contre le KV Ostende. Les Mauves menaient 2-0 et semblaient se diriger vers une victoire tranquille. Mais la carte rouge adressée à Lucas Lissens a déstabilisé le Sporting.

"Pas parfait, mais on a tenu!"

Regrettable pour un jeune joueur qui avait, jusque-là, été irréprochable. "Il a fait un très bon match et il apprendra, il ne commettra plus la même erreur", insiste Vincent Kompany, au micro d'Eleven Sports. Parce qu'à dix contre onze, Anderlecht s'est à nouveau fait peur et Ostende a réduit la marque. "Ce suspense en fin de rencontre était vraiment inutile. Tout n'était pas parfait, mais on a tenu."

C'est l'essentiel: contrairement à ce qui s'est (trop)souvent passé cette saison, les Anderlechtois ont u conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final. Et ça permet au Sporting d'engranger une seconde victoire de rang et de faire le plein de confiance avant un déplacement compliqué à Charleroi.