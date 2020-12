Officiel : Pourtant courtisé par le Real Madrid, Dominik Szoboszlai file en Bundesliga

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel ce jeudi après-midi.

Auteur d'un gros exercice la saison dernière avec 12 buts et 18 passes décisives en 40 apparitions du côté du FC Salzbourg, Dominik Szoboszlai a remis le couvert cette saison. L'international hongrois (12 capes, 3 réalisations) a déjà planté 9 buts et distillé 10 caviars en 21 matchs disputés toutes compétitions confondues cette saison. Le milieu a également permis à la Hongrie d'obtenir son billet pour l'Euro en inscrivant un but décisif en sélection contre l'Islande le 12 novembre dernier.

Arsenal, l'AC Milan, le PSG et le Real Madrid suivaient de près le joueur âgé de 20 ans, mais c'est le RB Leipzig qui a su attirer la pépite hongroise. Selon Sky Germany, le transfert serait estimé à 20 millions d'euros. "Dominik Szoboszlai rejoint la Bundesliga et signe un contrat avec le RB Leipzig jusqu'à l'été 2025", a fait savoir l'actuel troisième du championnat allemand.