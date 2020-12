Prêté par Bruges et enfin lancé à Louvain?

Après un début de saison compliqué, le latéral brugeos a été très bon contre l'Excel Mouscron, mardi soir. De quoi définitivement lancer sa saison?

Après avoir fait ses premiers pas en Pro League avec le Club au cours des deux dernières saisons, Thibault Vlietinck, en manque de temps de jeu dans la Venise du Nord, avait opté pour un nouveau défi en rejoignant OHL, en prêt, au coup d'envoi de la saison.

Cinq mois plus tard, il n'a pas encore gagné ses galons de titulaire, mais il était titulaire à Mouscron et il en a profité pour inscrire le deuxième but de sa carrière en Pro League, près de deux ans après le premier, qu'il avait inscrit contre... Anderlecht, avec Bruges.

"Pas une période facile"

Et pourtant, c'est avec des regrets qu'il a quitté le Canonnier. La faute à une occasion manquée, quelques minutes avant la réduction du score. "J'aurais toujours dû mettre cette balle au fond. C'est certain. Et c'est vraiment regrettable parce qu'à 0-3, le match était plié."

Mais, s'il doit se concentrer sur le positif, Thibault Vlietinck retiendra qu'il était dans le onze après avoir manqué les quatre dernières rencontres d'OHL. "Ça n'a pas été une période facile, mais c'était à moi de travailler et de me montrer quand le coach fait appel à lui."