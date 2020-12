🎥 Wellenreuther, honnête : "Ce but, c'est ma faute"

La passe manquée de Bundu fait parler, mais la faute de main de Timon Wellenreuther permet à Ali Gholizadeh de faire 1-0 ... et l'Allemand ne s'en cache pas.

Il réussissait jusque là le match parfait, mais Timon Wellenreuther a tout gâché d'une main trop peu ferme sur la frappe d'Ali Gholizadeh, à la 93e minute. Le remplaçant d'Hendrik Van Crombrugge ne s'en cachait pas : "Ce but, c'est ma faute. Je le prends pour moi", déclarait-il au micro d'Eleven Sports en après-match. Mais Wellenreuther analysait également la phase avec lucidité.

"On ne peut pas défendre comme ça, comme des amateurs, à ce moment-là du match. Ce n'est pas possible", peste l'Allemand. "Oui, l'erreur est de moi, mais alors que nous avons défendu si bien tout le match, je ne sais pas ce qui se passe sur cette phase". Dommage pour le portier anderlechtois, qui sort une frappe de Benchaïb d'un très bel envol. "Non, ce n'est pas quelque chose de positif à retenir", conclut sombrement Wellenreuther, compétiteur.