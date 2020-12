Les Ultras de l'OM s'en prennent à un arbitre français et ne veulent plus le voir siffler Marseille

La défaite marseillaise à Rennes passe mal chez les Marseillais : après qu'André Villas Boas, tendu, s'en soit pris à l'arbitre et à un journaliste, c'est au tour des Ultras de critiquer Clément Turpin.

Aux yeux du groupe d'Ultras "South Winners", l'expulsion de Pape Gueye par Clément Turpin était injustifiée et a précipité la défaite de l'OM sur la pelouse du Stade Rennais. Cette décision, qui ne serait, d'après les Marseillais, pas la première de Mr Turpin "flouant" le club phocéen, est la goutte qui fait déborder le vase et a poussé les Ultras à publier un communiqué cinglant.

Nous ne voulons plus Clément Turpin, de près ou de loin, pour diriger les matchs de l'OM

"L’heure est grave et nous appelons à l’union sacrée de toutes les forces vives de l’OM. Il est impératif de prendre pleinement conscience de ce qui s’est passé à l’occasion du match contre le Stade Rennais par la volonté et l’incompétence d’un seul homme, coutumier du fait et faisant montre d’une arrogance et d’une suffisance insupportable. Sans crise de paranoïa aiguë, nous avons clairement compris que notre présence dans le haut du classement contrariait les desseins de certaines personnes œuvrant dans l’ombre, la machine anti-OM est bien lancée compte tenu de la concurrence certaine que nous incarnons face au richissime QSG et au FC Lyon", lit-on dans ce communiqué qui, malgré ce qu'il clame, frise la "crise de paranoïa aiguë".

Être arbitre professionnel de la pseudo élite française et internationale induit notamment une totale impartialité, ce que vous semblez totalement ignorer puisque vous la piétinez allégrement chaque fois que vous êtes au sifflet pour un match de l’OM. C’est à se demander si nous n'œuvrez pas, sans même vous cacher, pour le club professionnel de votre région et son président tirant depuis bien trop longtemps les ficelles de l’élite du football professionnel français. Nous ne voulons plus de Clément Turpin pour diriger de près ou de loin, les matchs de L’OM".