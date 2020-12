Proximus League : l'Union continue de creuser l'écart en tête de la D1B

Nouvelle victoire pour l'Union. Contre Westerlo, troisième au classement, et donc concurrent direct, les Apaches ont confirmé leur première place en gagnant au stade Joseph Marien.

L'Union continue d'asseoir sa domination en D1B. Face à Westerlo, le club bruxellois a remporté son troisième match de suite en championnat dans le cadre de la quinzième journée de Proximus League. À domicile, l'USG s'est imposée sur la plus petite des marges.

Pourtant, les hommes de Felice Mazzu n'avaient pas commencé de la meilleure des manières en encaissant l'ouverture du score. Atabey Çiçek a trouvé la faille pour Westerlo (26ème). Mais Denis Undav, auteur d'un doublé, a permis à son équipe de l'emporter. L'avant-centre allemand a égalisé à la demi-heure de jeu (31ème) avant de donner l'avantage aux siens, sur penalty, durant le second acte (76ème). Score final : 2-1.

Au classement, un écart important sépare l'Union Saint-Gilloise de ses concurrents. Ses deux poursuivants, Seraing (deuxième) et Westerlo (troisième), qui ont tous deux perdu ce week-end, comptent respectivement 10 et 11 points de retard sur les Apaches, leaders avec 35 unités. Un avantage d'ores et déjà décisif dans la course au titre ?