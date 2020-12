Le tout premier assist de Dion Cools avec Midtjylland

Fidèle à ses habitudes en championnat, Dion Cools était titulaire avec Midtjylland, lundi soir, en championat et il en a profité pour ouvrir son compteur statistiques.

Dans un peu plus d'un mois, le 31 janvier, cela fera tout juste qu'un an que Dion Cools a définitivement quitté le Club de Bruges pour le Danemark et le FC Midtjylland. C'est le temps qu'il aura fallu au jeune latéral belge pour ouvrir son compteur personnel.

Lundi soir, Dion Cools, qui disputait son 21e match avec le club danois, a offert à Sory Kaba la passe décisive sur le troisième but de Midtjylland contre Nordsjaelland (3-1). Une victoire à laquelle a également contribué un autre connaissance de Pro League: l'ancien Rouche et également ancien Brugeois, Alexander Scholz, auteur du deuxième but. Ça permet au champion en titre de prendre la tête du championnat.